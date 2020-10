Desfalcado, Ceará enfrenta Palmeiras para dar volta por cima no Brasileirão

Guto Ferreira terá que quebrar a cabeça para escalar o time do Ceará no duelo contra o Palmeiras neste sábado, às 19h, no Allianz Parque. O treinador não poderá contar com cinco atletas que vinham sendo titulares. São eles: os laterais Bruno Pacheco e Samuel Xavier, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Fernando Sobral e o meia Vinícius.

Sem Bruno Pacheco, precisou dar pontos na testa por causa de um choque no duelo contra o Fortaleza, e Samuel Xavier, com dores musculares, darão seus respectivos lugares para Alyson e Eduardo. Os demais serão poupados. Com isso, Felipe Silva deverá assumir o posto de Vinícius, enquanto que Lima formará o meio com Charles e Fabinho.

"Vamos enfrentar uma grande equipe do futebol brasileiro, mas eu repito: temos de olhar para nós mesmos, ver a nossa qualidade e, mesmo sabendo que vamos enfrentar um adversário dificílimo, saber também que temos totais condições de vencer, claro, respeitando o Palmeiras. Mas temos de trabalhar forte, ter convicção, concentração e trabalhar o máximo possível para este jogo de sábado", disse Fabinho.

Há dois jogos sem vencer, o Ceará ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos, três a mais do que o Coritiba, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Além da preocupação com o Brasileiro, Guto Ferreira terá que dar uma atenção maior ao Campeonato Cearense. A decisão acontecerá no dia 21 de outubro, às 21h30, no Castelão. No jogo de ida, perdeu por 2 a 1.