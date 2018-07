Desfalcado, Corinthians mostra boa atuação no treino Com alguns desfalques, o técnico Tite começou a esboçar nesta quarta-feira a equipe que vai enfrentar o Vitória no próximo domingo, em Salvador, pela 36ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Corinthians depende apenas de suas forças para ficar com o título, mas sabe que não pode mais tropeçar. Por isso, o treinador está atento a todos os detalhes na preparação corintiana.