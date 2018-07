Desfalcado, Corinthians tenta embalar contra o lanterna O veterano Alessandro é um dos vários jogadores que só serão titulares contra o Náutico, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians entra em campo desfigurado. Sua opinião, no entanto, tem peso porque foi o capitão do time nas conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa. E ele foi sincero ao falar do papel da equipe neste Brasileirão.