Desfalcado, Criciúma encara o Palmeiras no Pacaembu O Criciúma embarcou nesta terça-feira rumo a São Paulo. O time tricolor catarinense enfrenta o Palmeiras, nesta quarta, às 19h30, no estádio do Pacaembu, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o segundo duelo seguido contra um time paulistano: na última rodada, empatou em casa com o Corinthians por 0 a 0.