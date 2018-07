Desfalcado, Cruzeiro testa força do seu elenco contra o Flu

Cruzeiro vai ao Rio neste domingo, 7, para enfrentar o Fluminense , a partir das 16 horas, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão . Será a chance do clube mineiro comprovar a força do seu elenco, já que o técnico Marcelo Oliveira terá alguns desfalques importantes para montar a escalação.

Os meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, os dois principais jogadores do Cruzeiro atualmente, estão na seleção brasileira. Já o volante Lucas Silva e o meia-atacante Alisson foram defender o time olímpico do Brasil. E, para completar, o atacante Dagoberto e o lateral Egídio estão contundidos.

Com isso, Marcelo Oliveira deve formar o meio-de-campo com Nilton, Henrique, Marlone e Júlio Baptista, deixando Willian e Marcelo Moreno no ataque. E, apesar dos desfalques, ele acredita numa boa atuação do Cruzeiro, que vive situação tranquila no Brasileirão, liderando com oito pontos de vantagem.

Marcelo Oliveira também reforçou a importância do confronto deste domingo no Maracanã. "É uma partida que vale seis pontos. Temos a consciência que o Fluminense é um dos times que vão brigar até o fim do campeonato na parte de cima da tabela", destacou o treinador do Cruzeiro.

Já o Fluminense, eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de ter apresentado atuações irregulares nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, um novo revés do clube carioca neste domingo, pode até custar o emprego do técnico Cristóvão Borges.

Ele admitiu a pressão em suas últimas declarações, mas tentou minimizar o risco de ser demitido se o Cruzeiro voltar para Belo Horizonte com a vitória. "Eu me sinto seguro porque acredito no que faço", disse Cristóvão Borges, que tem sido alvo das críticas da torcida do Fluminense - pelas redes sociais, vários torcedores pedem a sua saída do clube.

O técnico tem vários problemas para montar o time. Carlinhos, Edson, Rafael Sóbis, Valencia e Diego Cavalieri estão afastados por causa de problemas médicos. E o meia Wagner também está sob cuidados, em razão de dores musculares.

Apesar da fase adversa, o Fluminense chegou à 19ª rodada do Brasileirão na quinta colocação, brigando por uma vaga no G4. Por isso, Cristóvão Borges fez um apelo à torcida para que compareça em bom número ao Maracanã e incentive o time. Ele elogiou bastante o Cruzeiro e enfatizou para seus atletas que uma vitória neste domingo pode trazer de volta o bom ambiente de semanas atrás nas Laranjeiras.

O atacante Fred comemora neste domingo o jogo de número 500 de sua carreira. "Poder chegar a 500 jogos é muito importante para mim. Cada partida tem sua história e completar uma marca como essa mostra que o trabalho vem sendo feito com muita qualidade. Fico feliz por ter a oportunidade de chegar a esse número em um jogo tão emblemático", declarou o capitão do Fluminense, que já defendeu o Cruzeiro no passado.

Para ele, o Fluminense tem todas as condições de se reabilitar e lutar pelo título do campeonato. "Queremos conquistar esse Brasileiro, e o Cruzeiro é o líder. Conseguir vencê-los será uma demonstração de força do nosso grupo e mais uma prova de que podemos conquistar nosso objetivo", avisou Fred.