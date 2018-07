Desfalcado de Leandro, Palmeiras poupa Wendel, Tobio e Wesley

Depois de Ricardo Gareca comandar pela manhã um treino fechado na Academia de Futebol, o Palmeiras confirmou, no início da tarde desta terça-feira, uma lista de 20 jogadores relacionados para encarar o Atlético Mineiro, nesta quarta, às 22 horas, no Pacaembu, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E o treinador argentino acabou deixando de fora desta partida o zagueiro Tobio, o volante Wesley e o lateral Wendel, que serão poupados.

Assim, o Palmeiras acumula um total de oito baixas confirmadas para este jogo. Além do trio, a equipe não terá o atacante Leandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Fernando Prass, que se recupera de cirurgia no cotovelo, e o zagueiro Wellington, o volante Bruninho e o meia Valdivia, todos em processo de recondicionamento físico.

A grande novidade da lista de convocados por Gareca nesta terça foi o atacante Gabriel Fernando, destaque do time sub-17 do Palmeiras. Considerado uma nova joia do clube, ele acumula 24 gols em nove jogos pelo Campeonato Paulista da categoria. Ao total, o garoto de 17 anos já balançou as redes por 35 vezes nesta temporada.

O treino desta terça, realizado no dia em que o Palmeiras festeja 100 anos de história, consistiu em um trabalho recreativo, segundo informou o clube, sendo que os prováveis titulares foram liberados antes do final para uma atividade específica na banheira de gelo e de massagem.

Gareca deve mandar a campo nesta quarta-feira a seguinte formação titular: Fábio; Weldinho, Lúcio, Victorino e Juninho; Renato, Marcelo Oliveira, Allione e Felipe Menezes (Diogo); Mouche e Henrique.

Confira a lista de 20 jogadores relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fábio e Deola.

Laterais: Weldinho, Juninho e Victor Luis.

Zagueiros: Lúcio, Gabriel Dias e Victorino.

Volantes: Marcelo Oliveira, Renato e Josimar.

Meias: Allione, Mendieta, Felipe Menezes e Mazinho.

Atacantes: Diogo, Mouche, Henrique, Cristaldo e Gabriel Fernando.