Desfalcado diante do Atlético-MG, Santos mira sequência no Brasileirão

A boa vitória sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, trouxe ânimo extra ao Santos após uma sequência de dois tropeços - empate com o Atlético-GO e derrota para o Sport - no Campeonato Brasileiro, mas o técnico Levir Culpi terá de mudar o time para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Autor dos três gols da equipe no clássico de domingo, o colombiano Copete está suspenso, assim como o meia Lucas Lima, desfigurando boa parte do sistema ofensivo. A boa notícia é o retorno de Bruno Henrique, recuperado de um problema no dedão do pé esquerdo. Ele formará o ataque ao lado de Thiago Ribeiro e Kayke. Vecchio ganha uma chance no meio de campo.

"Agora é dar sequência. Vou procurar me sair melhor dessa vez, estarei melhor fisicamente. Espero fazer mais um bom jogo e marcar gols, porque o atacante vive disso", afirma Thiago Ribeiro, que faz o segundo jogo consecutivo como titular.

As ausências também vão atrapalhar Levir Culpi na formação do sistema defensivo. O treinador perdeu o lateral-direito Victor Ferraz, que sofreu uma pancada no joelho no clássico, e também não terá o volante Renato, com uma lesão muscular. Daniel Guedes e Leandro Donizete serão titulares.

Ex-jogador do Atlético-MG, Thiago Ribeiro antecipa que é difícil atuar no Independência e destaca que o caminho é buscar os contra-ataques. “A gente sabe como é lá. Tentam sufocar o adversário e impor um ritmo forte. Mas sabemos que vamos ter espaço para contra-atacar.”

No time mineiro, o técnico Roger Machado terá o retorno do zagueiro Gabriel, que foi poupado contra o Botafogo. Otero voltou aos treinos após lesão, mas não foi relacionado.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x SANTOS

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Elias e Cazares; Robinho e Fred. Técnico: Roger Machado.

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, L. Veríssimo, D. Braz e Jean Mota; L. Donizete, T. Maia e E. Vecchio; T. Ribeiro, Kayke e B. Henrique. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Marcelo Lima Henrique.

TV: Pay-per-view.

Horário: 19h30.

Local: Independência, em Belo Horizonte.