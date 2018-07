Desfalcado do meia Alex, Coritiba tenta a vitória no Rio

CURITIBA - Depois de decepcionar a sua torcida com dois empates dentro de casa, sendo que estava perdendo os jogos, o Coritiba tenta neste sábado contra o Fluminense, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocar um final nesta sequência e voltar para casa com os três pontos. O meia Alex, destaque da equipe, vai desfalcar o time nesta rodada para se poupar para a disputa da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira.

Para suprir a ausência de Alex no meio de campo, o meia argentino Botinelli deve ganhar mais uma oportunidade. Lincoln também pode ser desfalque por causa de uma entorse na partida contra o Goiás e caso não tenha condições de jogo poderá ser substituído por Dudu, que já entrou na partida contra os goianos.

Apesar dos desfalques, o volante Gil está confiante em uma boa partida. "Nós temos um bom elenco e por isso sabemos que podemos buscar os três pontos. Estamos com o foco no Brasileirão e não dá para ficar pensando na partida da Sul-Americana", disse.

No ataque, o jovem Jânio tem a preferência do treinador Marquinhos Santos para continuar no ataque ao lado de Vítor Júnior, que volta após cumprir suspensão.