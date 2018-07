Desfalcado e há seis jogos sem vencer, Coritiba busca recuperação contra o Sport

O Coritiba, que não vence há seis rodadas no Campeonato Brasileiro - o último triunfo foi diante do Palmeiras, por 1 a 0, no dia 7 de junho -, tentará se recuperar na competição em casa, no estádio Couto Pereira, nesta segunda-feira, às 20 horas, diante do Sport, no fechamento da 12ª rodada da competição.

O time paranaense já ocupou a terceira colocação no Brasileirão e foi apontado como uma das surpresas positivas do torneio. Mas passou a acumular resultados negativos e agora aparece no meio da tabela, com 16 pontos, deixando os torcedores preocupados com a queda no desempenho da equipe e gerando muitas críticas.

Depois de vencer o clube alviverde paulista, o Coritiba empatou com Botafogo (no Rio de Janeiro), Bahia (em casa), Corinthians (casa), perdeu para o Grêmio (em Porto Alegre), Cruzeiro (Belo Horizonte) e, na rodada anterior, voltou a decepcionar os torcedores ao ceder o empate ao Vasco, dentro de casa.

Entretanto, o elenco e a comissão técnica do Coritiba enfatizam a esperança em retomar a boa fase e subir novamente na tabela. O treinador Pachequinho revelou o descontentamento de todos pela sequência negativa e a cobrança interna depois de vários insucessos. "Sabemos o que podemos desenvolver, melhorar e corrigir. Os atletas estão se cobrando. Não estamos contentes. Isso tem que mudar", frisou o técnico em recente entrevista coletiva.

Algumas lesões e suspensões também têm atrapalhado a equipe. O zagueiro Werley e o lateral-direito Léo, ambos vetados pelo departamento médico do clube, estão fora do jogo contra o Sport. Para a zaga, as opções são Márcio e Wallison, além da possível estreia de Luizão, de 26 anos, recém-contratado, por empréstimo, junto ao Londrina. Na lateral direita, Dodô e Rodrigo Ramos lutam para ganhar a posição de titular.

Também os meio-campistas Alan Santos (lesionado) e Jonas (suspenso) não estarão em campo. Com todos esses problemas, o grupo finalizou a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro neste domingo, com um treino no Couto Pereira, palco da partida. A esperança da equipe está depositada no veterano atacante Kleber, artilheiro do time no torneio, com três gols.