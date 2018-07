Desfalcado, Flamengo encara o desgastado Botafogo na semifinal do Carioca

Conciliar o desgaste provocado pela fase de grupos da Copa Libertadores com a semifinal do Campeonato Carioca será o grande desafio neste domingo tanto para Flamengo quanto para Botafogo, que se enfrentam no Maracanã, às 16 horas, pelo Estadual.

O problema do Flamengo, contudo, não é tanto para este domingo e, sim, para quarta-feira, quando vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 4 da Libertadores - sua última partida pela competição foi somente em 12 de abril.

Ainda assim, mesmo com o risco de perder algum jogador para quarta, o técnico Zé Ricardo deve escalar força máxima neste domingo e testar o esquema com três volantes, utilizado nos treinos após a lesão de Diego, operado na semana passada.

Um time mais fechado, afinal, serviria tanto para domingo - o Flamengo joga pelo empate - quanto para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Os jogadores, inclusive, parecem ter gostado do teste com Márcio Araújo, Rômulo e William Arão no meio-campo.

"Nossos volantes saem muito bem para o jogo. Hoje no futebol mundial os volantes têm boa saída, praticamente meias. Vai ter mais dinâmica independente da forma como o Zé Ricardo escolher jogar. Estamos bem focados e precisamos estar concentrados para executarmos aquilo que o Zé nos passar", enalteceu o goleiro Alex Muralha.

A principal dúvida fica na zaga, após o argentino Donatti sentir um desconforto. O jogador não treinou nos últimos três dias e deve dar lugar a Rafael Vaz, que voltaria ao time titular. Já Everton, recuperado de lesão, deve iniciar no ataque.

O Botafogo, por outro lado, vive o mesmo problema do Flamengo, mas de maneira contrária: só volta a jogar na Libertadores em 2 de maio, mas está desgastado para domingo e colocará a condição física à prova diante do rival.

Depois de conquistar o bom empate com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, a equipe só chegou na noite de sexta-feira ao Brasil e realizou um único treino para a semifinal do Carioca, no sábado. Apesar disso, o técnico Jair Ventura avisou que irá escalar força máxima à disposição neste domingo.