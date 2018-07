Desfalcado, Flamengo segue indefinido para o clássico

No treino desta terça-feira, na Gávea, o treinador testou duas formações táticas, com dois e três zagueiros. Além de Willians, que teve confirmada uma fratura na mão direita e só volta após a Copa do Mundo, Michael também não treinou porque sente dores e permanece como dúvida. Assim, Lourenço aproveitou a atividade para fazer testes principalmente no meio de campo.

Na primeira parte do treino, o setor foi formado por Rômulo, Toró, Fernando e Ramon, priorizando a marcação. Depois, o técnico rubro-negro tirou Ramon para a entrada de Camacho e trocou Rômulo por Wellinton, que atuou na zaga ao lado de David e Ronaldo Angelim. No ataque, atuaram Vinicius Pacheco e Vagner Love.

"Tivemos alguns problemas de contusão com o Willians e o Michael. Por isso, testei duas formações para o Flamengo e Fluminense, mas ainda não defini quem entrará em campo. Esperamos uma definição da situação do Michael ainda, mas já estamos preparados para tudo. Vamos trabalhar com as peças que temos", comentou Lourenço.

O clássico carioca está marcado para as 19h30 desta quarta. Flamengo e Fluminense buscam a segunda vitória no Brasileirão. O time rubro-negro está em sétimo, com cinco pontos, enquanto a equipe tricolor aparece na 12.ª posição, somando três pontos.