Desfalcado, Flamengo visita Inter no reencontro com Guerrero

Após a boa estreia diante do Cruzeiro, o Flamengo vai a Porto Alegre encarar o Internacional entra em campo nesta quarta-feira, às 16 horas, buscando se firmar na ponta de cima do Campeonato Brasileiro. Mas, para buscar um bom resultado diante de um time que costuma impor muitas dificuldades no Beira-Rio, o técnico Abel Braga precisará lidar com os desfalques e ter atenção redobrada com um velho conhecido dos rubro-negros: o atacante Paolo Guerrero.

De volta aos gramados após longo período afastado por doping, o atacante peruano retornou demonstrando grande performance. Em cinco jogos, marcou três gols. "É um grande jogador, temos que marcar firme e não dar espaço", avaliou Willian Arão, que foi companheiro do jogador no Flamengo e no Corinthians.

Arão demonstrou preocupação também com os outros homens de frente do Inter. Mesmo assim, assinalou que o Flamengo tem boas chances de voltar do Rio com uma vitória. "É mais difícil jogar na casa do adversário, mas os gramados do Beira-Rio, Morumbi e no campo do Peñarol são ótimos. São estádios que podemos colocar nosso toque de bola. É difícil, mas podemos buscar os resultados fora de casa", afirmou.

O Flamengo também precisará lidar com os desfalques. O goleiro Diego Alves, com uma lombalgia, e o zagueiro Rodrigo Caio, que sofreu uma concussão na estreia no Brasileirão, estão fora. Na frente, Vitinho, gripado, e Uribe, com entorse no tornozelo, também não têm chances de atuar.

Além dos desfalques por necessidade, Abel poderá poupar jogadores devido à sequência de partidas - somada à necessidade de buscar pelo menos um ponto diante do Peñarol, na próxima semana, no Paraguai, para não correr o risco de o Flamengo ficar de fora da próxima fase da Libertadores.

"Esse negócio de poupar é com Abel. Sem dúvida temos um desgaste, não somos robôs, mas estamos muito bem preparados", desconversou Arão. "Estaremos preparados. Quem entrar vai estar 100%. Temos um elenco forte."