Desfalcado, Fluminense enfrenta Atlético Paranaense em Curitiba

Ainda sem poder contar com Fred, o Fluminense enfrentará o Atlético-PR, às 16h. Devido à punição imposta pelo STJD no fim do ano passado por causa de confusão na última rodada do Brasileirão, o jogo, na Arena da Baixada, será disputado com portões fechados.

Terceiro colocado, o Fluminense vai usar um esquema diferente. Cristóvão Borges decidiu tirar o atacante Walter e reforçar o meio de campo com a entrada de Valência. “O campeonato está muito equilibrado, temos de somar pontos em todas as rodadas”, falou o técnico.

No Atlético, Doriva pretende manter o esquema que funcionou contra o Criciúma, na semana passada, com três atacantes, sendo dois abertos pelos lados do campo. O técnico ressaltou que a semana de treinos foi produtiva e que é preciso explorar a velocidade de sua equipe.

CARA NOVA

O Grêmio promoverá a estreia de Fernandinho contra o Coritiba, em casa. O jogador entrará no time como o homem mais adiantado do meio de campo.

Nessa função, Fernandinho deverá dar qualidade à articulação da equipe e municiar os atacantes, que marcaram apenas oito gols em 11 jogos no torneio.

Fernandinho entrará no lugar de Alan Ruiz, contundido, com a expectativa de se tornar titular e deixar a disputa por uma vaga entre Luan, que enfrentará o Coritiba, Alan Ruiz, Dudu e Ricardinho.

No Coritiba, Celso Roth fará duas alterações. O meia Dudu entrará no lugar de Chico e Baraka, no de Gil. Na frente, o atacante Zé Love deverá atuar isolado.

Também hoje, o Atlético-MG vai enfrentar o Sport em Recife. O principal desfalque dos mineiros será Ronaldinho Gaúcho, que pode deixar o clube.