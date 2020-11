Desfalcado, Fluminense tenta voltar à briga pela Libertadores em visita ao Inter

Duas derrotas seguidas e o Fluminense, que sonhava com a briga pelo título, ficou um pouco mais distante até da briga pela Copa Libertadores. Superar os desfalques e voltar à disputa por vaga na competição sul-americana é a meta na visita ao Internacional, neste domingo, às 18h15, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Odair Hellmann retorna ao Beira-Rio, 13 meses após ser demitido dos gaúchos, podendo fazer os cariocas colarem no rival. Quatro pontos separam o Inter do Fluminense.

No primeiro turno, o reencontro entre técnico e ex-clube terminou com festa de Hellmann. Graças a dois gols de Nenê, triunfo no Maracanã por 2 a 1. O comandante aposta no meia para um "repeteco".

Sem peças importantes, como o experiente Fred, com dores no tornozelo, Nenê será o responsável por conduzir o remendado Fluminense no Beira-Rio. Na última vez que marcou, o meia deu a vitória aos cariocas diante do Bahia. Agora ele espera desencantar após seis partidas para o Fluminense resgatar os triunfos.

No Sul, Fred deve ser substituído por Felippe Cardoso. Na lateral direita, Igor Julião, com desconforto muscular, abre espaço para o retorno de Calegari, enquanto Digão substitui Nino, com covid-19.

Outro desfalque por causa do vírus é Michel Araújo, que dá lugar a Yago. Dodi não joga mais pelo clube após não querer renovar e Yuri assume a posição. Com outros desfalques por lesão e também pelo coronavírus, Hellmann vai levar os jovens Martinelli e Guilherme para compor o elenco em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE - Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Nenê; Wellington Silva (Luiz Henrique) e Felippe Cardoso (Lucca). Técnico: Odair Hellmann.