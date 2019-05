Desfalcado, Grêmio enfrenta Ceará para encerrar jejum e deixar a zona da degola

Cheio de desfalques, o Grêmio volta a campo neste domingo para enfrentar o Ceará, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza, onde tenta finalmente conquistar a sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. Com apenas dois pontos em quatro partidas, a equipe dirigida por Renato Gaúcho mira um triunfo também para deixar a zona de rebaixamento.

Em 18º lugar, o time gremista está um ponto atrás do CSA, que hoje encabeça a área de risco da tabela, com três pontos na 17ª posição - em outro duelo do dia, a equipe alagoana enfrentará o Internacional, em Porto Alegre.

Caso conquiste a sua primeira vitória, o Grêmio também vai ultrapassar o próprio Ceará, que somou apenas três pontos em quatro jogos. Para cumprir esta meta, porém, a equipe tricolor precisará superar o grande número de baixas para o confronto.

Além de não poder contar com o zagueiro Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Renato Gaúcho não terá o zagueiro Paulo Miranda, o meia Jean Pyerre e o atacante Diego Tardelli, todos lesionados. Outros desfalques confirmados são o meio-campista Montoya, o meia-atacante Luan, além do capitão Maicon.

Ao mesmo tempo em que busca a sua primeira vitória neste Brasileirão, o Grêmio divide as suas atenções com a Copa do Brasil, na qual terá pela frente o Juventude, quarta-feira, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das oitavas de final. Por isso, Renato evitou de mandar jogadores a campo "no sacrifício" neste domingo por causa do risco de perdê-los para a abertura deste próximo mata-mata.

Vindo de um empate por 0 a 0 com o Corinthians, em São Paulo, pela rodada anterior do Brasileirão, o Grêmio marcou seis gols até aqui nesta edição do torneio, mas quatro deles aconteceram na surpreendente derrota por 5 a 4 para o Fluminense, em Porto Alegre, pela terceira jornada do torneio. Antes disso, a equipe estreou em casa com derrota por 2 a 1 para o Santos e depois ficou no empate por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis.