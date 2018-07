Desfalcado, Grêmio luta para deixar as últimas posições

Uma vitória é fundamental para animar o time gaúcho. Mas uma derrota pode criar alguma turbulência com a torcida, que está ansiosa por ver o time se afastar da zona de rebaixamento. Mesmo que a competição esteja no início, a posição do clube é desconfortável: 18.º lugar, com apenas um ponto.

Embora acredite que o Grêmio tem grupo e boas chances de disputar as primeiras posições, o técnico Silas vai encarar algumas dificuldades para montar o time. O zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão contra o Santos, retoma sua posição, enquanto Rafael Marques volta para a reserva. A linha de quatro defensores continua sem Mário Fernandes e Neuton. Eles estão contundidos e serão substituídos por Ozéia e Joilson.

Os problemas do treinador não estão limitados à defesa. Ele também perdeu o volante Willian Magrão e o atacante Borges, afastados por lesões musculares. Fábio Rochemback ganha mais uma chance no meio de campo e demonstra confiança ao dizer que quer aproveitar para se firmar como titular. No ataque, Silas só decidirá na hora da partida quem será o parceiro de Jonas. William e Leandro disputam a vaga.