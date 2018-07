Desfalcado, Grêmio luta para se aproximar da liderança

SÃO PAULO - O Grêmio tem feito ótima campanha em casa no Brasileirão, mas não consegue o mesmo sucesso como visitante. A chance de equilibrar esses números será nesta quarta-feira, quando enfrenta o lanterna Náutico, a partir das 21h50, na Arena Pernambuco. Até agora, o Grêmio soma sete vitórias, dois empates e uma derrota em casa, enquanto tem três vitórias, dois empates e quatro derrotas como visitante. Diante disso, aparece em terceiro lugar no Brasileirão, seis pontos atrás do líder Cruzeiro.

Para enfrentar o Náutico, o técnico Renato Gaúcho está com vários desfalques. Por isso mesmo, faz um certo mistério na escalação gremista. Os problemas começam com os contundidos Werley, Elano e Adriano. Já o lateral-esquerdo Alex Telles foi poupado. Além disso, o Grêmio não conta com o chileno Vargas e o paraguaio Riveros, que estão servindo a seleção de seus países. Para completar, os garotos Yuri Mamute e Matheus Biteco foram para a seleção brasileira Sub-20 e também são desfalque.