Desfalcado, Inter encara decisão fora de casa

O Internacional enfrenta o Santos nesta quarta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), em Vila Belmiro, em partida adiada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E encara o jogo como uma verdadeira decisão, pois depende da vitória para se manter na briga pelo título do campeonato.

Nos últimos três jogos como visitante, o Inter não somou um ponto sequer - perdeu para Atlético-PR, Palmeiras e Ceará. Para completar, tem um retrospecto péssimo contra o Santos na Vila Belmiro, onde soma 10 derrotas e dois empates em 12 jogos disputados.

Mas o técnico Celso Roth acredita no fim do jejum. Mesmo porque, o jogo desta quarta-feira é um confronto direto para ver quem continua na briga pelo título: o Inter está com 47 pontos, dois a mais do que o Santos - enquanto isso, o líder Cruzeiro tem 54.

O problema é que o Inter terá alguns desfalques importantes. Os atacantes Alecsandro e Leandro Damião estão suspensos, enquanto o meia Giuliano, que defendeu a seleção brasileira nos amistosos contra Irã e Ucrânia, não voltará ao País a tempo de jogar.

Outro desfalque é o meia D''Alessandro, que foi poupado depois da desgastante viagem de volta do Japão, onde defendeu a seleção argentina em amistoso na última sexta-feira. Já o zagueiro Sorondo fará uma cirurgia de hérnia que o afastará por duas semanas.

SANTOS - Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Zé Eduardo e Neymar. Técnico: Marcelo Martelotte.

INTERNACIONAL - Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Glaydson, Guiñazu, Derley (Tinga) e Marquinhos; Edu e Ilan. Técnico - Celso Roth.

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE); Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).