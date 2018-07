Desfalcado, Inter vai priorizar as bolas paradas no Equador Desfalcado de D''Alessandro e Nilmar, que ainda se recuperam de lesões, o elenco do Internacional fez nesta terça-feira o último treino antes de enfrentar o Emelec, nesta quarta, às 19h45 (horário de Brasília), fora de casa, no jogo que valerá a liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores. Sem poder contar com os dois importantes jogadores, o técnico Diego Aguirre deu atenção especial aos treinamentos de bola parada e poucas horas mais tarde viajou com um grupo de 20 jogadores ao Equador.