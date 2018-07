Desfalcado, Marselha perde em casa para o Lorient

Terceiro colocado no Campeonato Francês, o Marselha desperdiçou a chance de liderar a liga francesa, pelo menos por algumas horas, já que o líder Olympique de Lyon enfrenta o arquirrival St Etienne mais tarde.

As coisas deram erradas para o Marselha depois que Kabore foi mandado embora aos 38 minutos com um segundo cartão amarelo pela falta em Jérémie Aliadière e concedendo um pênalti para os adversários.

O ex-meia-atacante do Arsenal converteu enganando o goleiro Steve Mandanda.

O Lorient dobrou a vantagem aos três minutos da segunda etapa, quando Benjamin Corgnet recebeu um cruzamento de Alain Traoré e chutou fora do alcance de Mandanda.

Duas vezezs o Marselha chegou perto de reduzir o estrago, mas o goleiro Fabien Audard conteve Souleymane Diawara e Loic Rémy com defesas espetaculares.

Kevin Monnet-Pacquet acabou com qualquer esperança do time da casa aos 24 do segundo tempo com um chute baixo dentro da pequena área.

O Lorient subiu para oitavo com 24 pontos. Mais cedo, o Girondins Bordeaux fez um empate sem gols com o Stade Reims.

(Reportagem de Julien Pretot)