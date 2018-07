Desfalcado, Ney Franco testa duas formações no Vitória Sem poder contar com seis jogadores, quatro deles volantes, o técnico Ney Franco, do Vitória, ensaiou duas formações para enfrentar o Atlético Paranaense, neste domingo, às 18h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma mais ofensiva, com um volante e três meias, e outra mais defensiva, com dois volantes. "Por causa dessa situação (os desfalques), vou esperar até o último momento para definir a equipe", disse o treinador.