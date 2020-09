Desfalcado no ataque, Coritiba busca reabilitação contra o Vasco

O técnico Jorginho segue sem poder repetir a escalação no Coritiba. O treinador não poderá contar com o atacante Igor Jesus, expulso na derrota por 1 a 0 no clássico contra o Athletico-PR, e com Sassá, que está afastado após aparecer em uma festa logo após a derrota contra o maior rival. Ambos não estarão em campo diante do Vasco neste domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o técnico deverá apostar em uma linha de frente com Giovanni, Giovani Augusto e Robson. Recém-contratado junto ao Internacional, Sarrafiore já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e ficará como opção no banco de reservas.

A dúvida está no meio-campo. Matheus Sales está em fase final de recuperação de uma lesão e poderá aparecer entre os titulares, mas a definição acabou ficando para minutos antes da bola rolar. Se vetado, Hugo Moura iniciará a partida.

"Nos preocupa porque estamos dentro da zona de rebaixamento, aí parece que tudo está ruim e não é bem assim. Nós temos realmente um elenco com poucas opções, precisamos nos reforçar, seguir evoluindo para o mais rapidamente deixarmos essa situação", explicou o treinador.

O Coritiba começa a rodada com oito pontos, dentro da zona de rebaixamento, há quatro jogos sem vencer. O último triunfo ocorreu diante do Sport, por 1 a 0, também dentro do Couto Pereira.