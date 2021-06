Desfalcado, Palmeiras inicia defesa do título da Copa do Brasil em visita ao CRB

O Palmeiras inicia sua trajetória na Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 21h30, diante do CRB na capital alagoana. A equipe alviverde defende o título da competição. O tetracampeonato veio na última temporada, encerrada em 2021, com duas vitórias sobre o Grêmio, em Porto Alegre e São Paulo. Mesmo ostentando o título de atual campeão, os comandados de Abel Ferreira não devem ter vida fácil diante da equipe de Maceió. O português terá de lidar com o desfalque dos atletas convocados pelas suas seleções para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo e preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, incluindo a perda do título do Campeonato Paulista Sicredi 2021 para o São Paulo, o Palmeiras viu a pressão por melhores resultados aumentar, apesar dos recentes títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas na segunda etapa caiu de rendimento e acabou derrotada por 1 a 0, no Maracanã. Na Libertadores, passou com facilidade pela fase de grupos, conquistando a segunda melhor campanha. Nas oitavas de final, que serão disputadas em 14 de 21 de julho, terá pela frente a Universidad Católica, do Chile.

Leia Também Diretor do Palmeiras nega problemas com o trabalho de Abel Ferreira

No último dia de preparação para a estreia na Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira realizou atividade tática na Academia de Futebol. Em treino de campo reduzido, incentivou jogadas rápidas e verticais, em busca do gol adversário. Em processo de recuperação, o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Breno Lopes participaram de boa parte do treinamento realizado ontem.

O zagueiro Kuscevic e o atacante Gabriel Verón seguem como desfalques. Sem a paralisação do futebol brasileiro para a Data Fifa, o clube alviverde perdeu jogadores para as seleções brasileira (principal e olímpica), paraguaia e uruguaia. Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña estarão em campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas, enquanto Gabriel Menino se prepara para amistosos da seleção sub-23. Os quatro foram titulares no último compromisso do Palmeiras.

O jogo no Estádio Rei Pelé é visto como a possibilidade da equipe ganhar mais confiança para a sequência do Brasileirão. Como há partidas de ida e volta, o Palmeiras buscará conquistar bom resultado nesta quinta-feira para poder jogar o duelo no Allianz Parque com mais tranquilidade. Atual campeão, o Palmeiras chegou ao quarto título da Copa do Brasil em uma campanha invicta. Com formato diferente, o clube ingressou diretamente nas oitavas de final e superou Red Bull Bragantino, Ceará e América-MG para, na final, derrotar o Grêmio.

O último confronto entre Palmeiras e CRB foi em 2003, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo terminou empatado, em 1 a 1, no estádio Palestra Itália. A equipe alagoana conta com um velho conhecido do futebol brasileiro. O zagueiro Gum, ex-Fluminense e Ponte Preta, defende as cores da equipe alvirrubra. O comandante do CRB é Allan Aal. O treinador estava no Guarani no início da temporada e enfrentou o alviverde pelo Paulistão. O Palmeiras venceu por 2 a 1, em Campinas. Na estreia da atual temporada da Série B, o atual vice-campeão alagoano empatou com o Remo, em 2 a 2. Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o CRB derrotou Goianésia e Paysandu, ambos fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

CRB x PALMEIRAS

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Marthã e Diego Torres; Calyson, Erik e Hyuri. Técnico: Allan Aal

PALMEIRAS: Jaílson; Danilo Barbosa, Luan e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

TV: SporTV e Premiere