Desfalcado, Palmeiras mira marca de 100 gols contra Grêmio em jogos do Brasileiro

O elenco do Palmeiras encerrou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a sua preparação para o confronto com o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, onde jogará para se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e também alcançar uma marca importante contra o time gaúcho em partidas válidas pela competição.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube lembrou que a equipe palmeirense já marcou 98 vezes contra os gremistas em partidas válidas pelo torneio nacional. Assim, mira chegar aos 100 gols com uma possível vitória obtida com pelo menos duas bolas na rede. Do atual elenco, Willian e Dudu, ambos em duas oportunidades, Moisés e Thiago Santos vazaram a meta da equipe de Porto Alegre em confrontos em confrontos pelo Brasileirão.

Para atingir esta marca expressiva, porém, o Palmeiras precisará superar os desfalques. O lateral Marcos Rocha, machucado, o atacante Borja, com a seleção colombiana, e o volante Felipe Melo e o ala Victor Luís, suspensos, estão fora.

Em compensação, o clube conseguiu efeito suspensivo para os laterais Mayke e Diogo Barbosa, que haviam sido punidos com dois jogos de gancho pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de envolvimento na confusão ocorrida após partida com o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e eles estão liberados para atuar no Pacaembu.

Entre eles, Diogo Barbosa ainda era considerado dúvida para o confronto com o Grêmio por causa de dores no tornozelo, mas mostrou no treino da última sexta-feira que está recuperado do problema. Com isso, deve ficar à disposição do técnico Felipão, que na manhã deste sábado comandou uma atividade tática fechada na qual escalou o provável time que entrará em campo neste domingo.

Gustavo Gómez, que voltou ao clube após servir a seleção paraguaia, aparece como uma possível novidade na equipe, mas é mais provável que fique como opção de banco, pois não treinou no campo na última sexta-feira, como era inicialmente esperado que acontecesse. Desta forma, o time deve entrar em campo neste domingo com Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson.