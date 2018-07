Desfalcado, Palmeiras relaciona Bruno César e garotos contra o Inter

Com 12 desfalques para enfrentar o Internacional, sábado, às 18h30, no Pacaembu, o técnico Ricardo Gareca teve dificuldades para montar a lista dos relacionados para o jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e precisou apelar para jogadores que não estavam sendo aproveitados, como Bruno César, e garotos da base que nem mesmo fazem parte do time principal.

São os casos de Nathan, zagueiro e volante de 19 anos e que disputou a última Copa São Paulo, e o lateral-esquerdo Guilherme, de 18 anos, que virou titular do time sub-20 palmeirense. Quanto a Bruno César, ele fez apenas duas partidas no Campeonato Brasileiro e, desde a chegada de Gareca, perdeu espaço e não vinha ficando sequer no banco de reservas.

Em relação aos desfalques, o lateral-esquerdo Victor Luis e o zagueiro Victorino são os mais novos nomes na lista. O primeiro torceu o tornozelo, enquanto o segundo sentiu dores musculares. Além deles, Fernando Prass, Wendel, Thiago Martins, Wesley e Valdivia estão fora por lesão. Já o volante Bruninho faz recondicionamento físico e o zagueiro Gabriel Dias se recupera de uma virose.

A lista de baixas ainda tem o zagueiro Tobio e o atacante Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Josimar, que está emprestado justamente pelo Inter e por isso não pode jogar. Wellington, que está voltando de lesão, deveria ser poupado, mas vai para o jogo.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Fábio e Deola.

Laterais: Weldinho, Juninho, Léo Cunha e Guilherme.

Zagueiros: Lúcio, Wellington e Nathan.

Volantes: Renato, Marcelo Oliveira e Eguren.

Meias: Allione, Bruno César, Felipe Menezes, Mazinho e Mendieta.

Atacantes: Leandro, Mouche, Cristaldo, Diogo e Rodolfo.