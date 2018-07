Desfalcado, Paris Saint-Germain tropeça fora de casa contra Toulouse

Desfalcado, o Paris Saint-Germain tropeçou fora de casa, neste sábado, na abertura da 8ª rodada do Campeonato Francês. Sem Ibrahimovic, Thiago Silva e Lavezzi, o time da capital empatou por 1 a 1 com o Toulouse e deve perder boas posições na tabela.

Wissam Ben Yedder abriu o placar para os donos da casa aos 7 minutos de jogo ao aproveitar vacilada geral do PSG, em recuo desastrado da defesa para o goleiro Sirigu. Mas Jean-Christophe Bahebeck, recebendo bom lançamento de Verratti, empatou aos 33 da primeira etapa.

Apesar do empate, o PSG segue na segunda colocação, ainda que provisoriamente. O time soma 14 pontos, contra 16 do líder Olympique de Marselha. Mas Bordeaux e Saint Etienne, ambos também com 14, tem boas chances de superar a equipe do técnico Laurent Blanc ainda nesta rodada.

Depois do tropeço deste sábado, o PSG já se concentra para a próxima rodada da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o time francês vai encarar o Barcelona, no Parque dos Príncipes. E o atacante Ibrahimovic e o zagueiro Thiago Silva ainda não estão confirmados na equipe da casa.