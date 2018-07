Desfalcado, Santos busca reabilitação contra o Botafogo em Ribeirão Preto

SANTOS - O Santos perdeu mais dois titulares para enfrentar o Botafogo, nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Paulistão. Depois do lateral-esquerdo Léo, que operou o joelho direito e pode ficar fora de toda a fase de grupos da Libertadores, e do zagueiro Edu Dracena, que ainda não atuou em 2012 por problemas físicos, o também zagueiro Durval e o atacante Borges foram vetados pelos médicos.

Durval fez um exame de ressonância magnética na quarta-feira, no qual foi constatada uma lesão de grau um na panturrilha esquerda - o clube não revelou previsão de retorno do jogador. E Borges, com dores na coxa esquerda, será poupado - sem contusão, ele poderia jogar nesta quinta, mas os médicos santistas optaram pela precaução.

Com os novos problemas, o time não terá nenhum titular na defesa. Pará volta à lateral-direita, o garoto Paulo Henrique entra na esquerda e a dupla de zaga será formada por Bruno Rodrigo e Vinicius. O lateral-direito Maranhão, que fez o gol contra na derrota para o Palmeiras, no último domingo, nem viajou para Ribeirão Preto.

Desde que os titulares entraram na disputa, o Santos já fez dois jogos no Paulistão, mas o seu futebol parece ainda não ter voltado das férias. Com o time completo, empatou por 1 a 1 com o Oeste, na Arena Barueri, e perdeu de virada por 2 a 1 do Palmeiras, em Presidente Prudente. Assim, precisa da reabilitação nesta quinta-feira em Ribeirão Preto.

BOTAFOGO

Depois de três derrotas seguidas, a crise está instalada no Botafogo. Assim, o time também joga em busca de reabilitação nesta quinta-feira, contra o Santos, para tentar sair da zona de rebaixamento do campeonato - está com apenas três pontos.

A semana foi bastante tumultuada em Ribeirão Preto. Após uma reunião, o presidente do clube, Silvio Martins, optou pela permanência do técnico Lori Sandri e prometeu reformulação no elenco. Até o momento, nenhum jogador foi contratado, mas o volante Gil Baiano, que vinha sendo contestado pelos torcedores, teve seu contrato rescindido.

O treinador também vai realizar mudanças no time. Contratado junto ao Botafogo (RJ), o experiente lateral-direito Alessandro assume a vaga de Raul, enquanto o zagueiro Gustavo Bastos retorna no lugar de Cris. No ataque, a dupla formada por Talles Cunha e Anderson não agradou. Assim, Fabinho e André Dias serão os titulares. E no lugar do dispensado Gil Baiano, Lori Sandri vai colocar Vinícius.

BOTAFOGO - Márcio; Alessandro, Cris, Marquinhos e Paulinho; Vinícius, Leandro Carvalho, Alex e Camilo; Fabinho (Cunha) e André Dias. Técnico: Lori Sandri.

SANTOS - Rafael; Pará, Bruno Rodrigo, Vinícius e Paulo Henrique; Arouca, Henrique, Elano e Ganso; Alan Kardec e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho.

Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra; Horário - 21 horas (de Brasília); TV - SporTV; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Santa Cruz, em Riberão Preto (SP).