Desfalcado, Santos mantém mistério e relaciona 23 jogadores para clássico

Desfalcado de três jogadores titulares, o técnico Dorival Júnior divulgou neste sábado a lista dos 23 relacionados do Santos para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Suspensos, Lucas Lima (cartão vermelho), Ricardo Oliveira e Victor Ferraz (ambos pelo terceiro cartão amarelo) não podem entrar em campo, assim como Paulinho e Valencia, que se recuperam de lesão no departamento médico do clube.

Para o lugar de Lucas Lima, que foi expulso ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 diante do Internacional, Dorival Júnior manteve o mistério e não revelou se manda a campo Jean Mota ou Emiliano Vecchio. Já o jovem atacante Walterson, de 21 anos, foi relacionado novamente para defender a equipe da Baixada Santista, após fazer a sua estreia com a camisa alvinegra no último domingo.

Assim, para o clássico contra o Corinthians, às 16 horas deste domingo, a provável escalação do Santos é: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota (Vecchio) e Vitor Bueno; Copete e Rodrigão.

Confira a lista dos relacionados pelo Santos:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - David Braz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais - Caju, Daniel Guedes e Zeca

Meio-campistas - Elano, Emiliano Vecchio, Fernando Medeiros, Jean Mota, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes - Joel, Jonathan Copete, Rodrigão e Walterson