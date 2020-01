Desfalcado, Santos visita o Guarani em busca de primeira vitória

Sem dois de seus principais jogadores, Marinho e Soteldo, o Santos vai a Campinas hoje enfrentar o Guarani em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Na estreia, o time alvinegro empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, na Vila. O jogo será às 20h.

Ainda se ambientando ao futebol brasileiro, o técnico Jesualdo Ferreira já tem problemas para escalar o Santos neste início de temporada. O maior deles é o desfalque de Marinho, fora de quatro a seis semanas por causa de uma fratura no pé esquerdo, constatada na véspera da partida. Soteldo está com a seleção sub-23 da Venezuela na disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia. Assim, caberá ao uruguaio Sánchez a missão de liderar a equipe em campo. Lucas Veríssimo é outro jogador que desfalca o Santos por lesão.

A julgar pela estreia, o trabalho de Jesualdo será árduos. O treinador português pensa o futebol de uma maneira oposta à de seu antecessor, o argentino Jorge Sampaoli. Logo, deve levar tempo para que seu modelo de jogo seja implementado. “As metodologias de trabalho são iguais, mas cada um tem seu estilo”, disse o goleiro Everson.

Do outro lado, o Guarani pretende manter o embalo. A equipe de Campinas conseguiu um excelente resultado na primeira rodada, vitória por 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, e poderá assumir a liderança do grupo do Corinthians caso consiga mais uma vitória.