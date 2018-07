Desfalcado, São Paulo ainda sonha com Libertadores em duelo contra o Coritiba

Uma derrota para o Coritiba neste domingo, às 17h, no Couto Pereira, tira qualquer chance de classificação do São Paulo para a Libertadores. Com 46 pontos, o time de Dorival Junior está a seis do Botafogo, sétimo colocado, e sabe que ficar entre os sete primeiros é muito difícil, já que restará apenas um jogo depois de hoje.

A esperança tricolor aumenta se o Grêmio, vice, faturar a Libertadores, e se o Flamengo (6.º) for campeão da Sul-Americana. Isso faria o G-7 virar um G-9. O São Paulo está a quatro pontos do Vasco, atual nono. Não bastassem as contas e a situação dura, o time terá quatro desfalques: Hernanes, Pratto e Lucas Fernandes não viajaram a Curitiba por causa de dores musculares, e Petros está suspenso.

"Vamos jogar (contra Coritiba e Bahia, próximo adversário do São Paulo) buscando fazer o maior número de pontos", avalia Sidão. O time já não corre risco de rebaixamento. "Queremos fazer seis pontos para ficar num lugar que nos proporcione outra competição no ano que vem. Já era uma definição: se livrar do rebaixamento e agora buscar algo melhor. Queríamos que isso tivesse acontecido antes, mas agora vamos buscar mais seis pontos."

Dorival vai aproveitar que o principal objetivo do time na campetição foi atingido (fugir da queda) para testar alguns garotos. Brenner, que fez boas atuações com a seleção sub-17 no Mundial, deve ser titular ao lado de Marcos Guilherme no ataque. Nos lugares de Hernanes e Petros, os escolhidos devem ser Shaylon e Araruna. Cueva volta no meio.

"Acho que ainda temos ainda algum objetivo no Campeonato e não podemos esmorecer", afirma Dorivel Junior. "O treino desta terça foi muito sério, muito forte, e viajaremos a Curitiba em busca de um grande resultado."

FICHA TÉCNICA

Coritiba X São Paulo

CORITIBA:Wilson; Dodô, Cléber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Yan Sasse (Iago ou Getterson); Rildo e Henrique Almeida. Técnico: Marcelo Oliveira.

SÃO PAULO: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Araruna, Shaylon e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 17h

Transmissão: Globo e Pay-per-view