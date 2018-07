Desfalcado, São Paulo busca reação no Morumbi contra o Vitória

O São Paulo terá desfalques importantes nesta quinta-feira contra o Vitória, no Morumbi, e de certa forma está de novo sob pressão, pois vem de derrota no Campeonato Brasileiro e enfrentará um dos times de pior campanha da competição, com apenas um ponto em quatro jogos. As ausências de Cueva, na seleção peruana, Rodrigo Caio, na seleção brasileira, e Luiz Araújo, vendido ao Lille vão fazer o técnico Rogério Ceni mexer na escalação.

Além disso, nos últimos dias vários jogadores entraram na mira de clubes do exterior, com sondagens, mas a diretoria avisa que não pretende negociar mais ninguém na janela de transferências. A novidade fica por conta de Maicosuel, que chegou na quarta ao clube, foi apresentado e já está relacionado para o duelo - ele deve ficar no banco.

“Estou bastante motivado para vestir esta camisa e ajudar os meus companheiros. O clube trabalhou rápido para me regularizar, e isso mostra a confiança que o São Paulo tem em mim. Estou feliz e quero retribuir dentro de campo. Treinei normalmente, fui bem recebido aqui e estou pronto para estrear”, avisou.

Ceni fechou o treino na véspera da partida e escondeu a escalação. A tendência é que mantenha o esquema com três zagueiros, que ele utilizou nas últimas partidas. Para o goleiro Renan Ribeiro, o time está conseguindo se comportar bem desta forma e no Morumbi tem de fazer a lição de casa para se recuperar no Brasileirão.

"O campeonato é difícil e nos jogos dentro de casa temos de conseguir os três pontos. Se tratando de São Paulo, vamos sempre em busca da vitória. Para mim, o empate contra a Ponte estava de bom tamanho, mas sofremos o gol e agora temos a oportunidade de fazer um grande jogo dentro de casa contra o Vitória para conseguir os três pontos", disse.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Maicon, Lugano (Militão) e Lucão; Bruno, Jucilei, Cicero e Junior Tavares; Marcinho, Pratto e Thomaz. Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA: Fernando Miguel; Patric, Fred, Alan Costa e Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia e Gabriel Xavier; David, Kieza e Neilton. Técnico: Alexandre Gallo.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 19h30.

TV: Pay-per-view.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo.