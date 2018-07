Desfalcado, São Paulo divulga relacionados para clássico com o Corinthians

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, encerrou nesta sexta a preparação do time para enfrentar o Corinthians, no sábado, e divulgou a desfalcada lista de relacionados para o duelo.

Os vice-líderes do Brasileirão jogarão com quatro desfalques pela 14ª rodada. Suspensos, Sidão, Araruna e Everton não jogam, assim como Jucilei, com estiramento na região adutora da coxa esquerda.

Para reforçar suas opções no meio-campo, Aguirre relacionou pela primeira vez o volante Luan, de 19 anos, formado na base tricolor. O meia Lucas Fernandes também está na lista depois de cumprir suspensão no jogo contra o Flamengo.

Uma possível escalação do São Paulo para o duelo tem Jean; Militão, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Tréllez e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Hudson, Liziero e Luan

Meias: Caíque, Lucas Fernandes, Nene, Rojas e Shaylon

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Morato, Paulinho e Tréllez