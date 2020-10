Desfalcado, Sport busca reabilitação contra o Red Bull Bragantino

O técnico Jair Ventura segue tendo muitos desfalques para escalar o Sport diante do Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid. Com dores no tornozelo, Sander sequer viajou com o elenco e se juntou ao departamento médico com os volantes Betinho e Alê Santos, além do atacante Maxwell.

Por outro lado, o lateral-direito Patric, que vinha com desgaste muscular, foi relacionado e deverá seguir entre os titulares. Na esquerda, Jair poderá optar por Junior Tavares ou Luciano Juba. E esta tem tudo para não ser a única mudança do treinador.

Apesar de elogiar Hernane Brocador, o atacante poderá perder a vaga. O preferido para assumir a função é Mikael, mas Leandro Barcia tem entrado muito bem durante os jogos e pode ganhar uma chance. Marquinhos deverá seguir no setor ofensivo, com Thiago Neves abastecendo a dupla de ataque.

"Não adianta a gente achar que está tudo errado, que ninguém serve, porque somos nós os responsáveis por fazer a melhor campanha possível até o final de fevereiro. Temos que erguer a cabeça e dar a volta por cima. Vínhamos bem, só precisamos retomar esse futebol. Estamos todos juntos em busca do melhor para o Sport. Queremos começar já neste jogo contra o Red Bull Bragantino. Respeitamos nosso adversário, não será fácil, mas precisamos vencer", afirma Jair Ventura.

Vindo de três derrotas consecutivas, o Sport é o décimo colocado, com 20 pontos, flertando com uma vaga na zona da Copa Libertadores. Na última rodada perdeu para o Internacional, por 5 a 3, na Ilha do Retiro.