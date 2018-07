Desfalcado, Vasco espera se reerguer na Copa do Brasil contra o Resende

RIO - Depois da frustrante e polêmica final do Campeonato Carioca, quando foi superado pelo Flamengo e ficou com o vice, o Vasco luta agora para se reerguer. Nesta quarta-feira, o desafio é contra o Resende, a partir das 22 horas, em São Januário, pela primeira fase da Copa do Brasil.

No jogo de ida, disputado na recém-inaugurada Arena Amazônia, em Manaus, por opção do Resende, houve um empate sem gols. Na ocasião, o Vasco decidiu utilizar o time reserva, porque estava concentrado na reta final do Campeonato Carioca. Agora, porém, irá a campo com o que tem de melhor.

A final do Campeonato Carioca, além da polêmica envolvendo o gol irregular que deu o título ao Flamengo já nos minutos finais, provocou alguns desfalques no Vasco para enfrentar o Resende. Guiñazu, André Rocha e Rodrigo, todos titulares, sofreram contusões e estão vetados. Além disso, Thalles e Danilo também ficarão de fora, pois fazem período de treinos com a seleção olímpica.

Apesar destes cinco desfalques, a ausência que deve ser mais sentida na equipe do técnico Adilson Batista deve ser a de Edmílson, artilheiro do Campeonato Carioca. Ele sofreu contusão na primeira partida da final estadual, não esteve em campo no jogo decisivo do último domingo e segue vetado.

Sem ele, o time perdeu consistência na linha de frente. Enquanto Edmílson não retorna, o Vasco vai atuar sem centroavante. Assim, os titulares do setor ofensivo vascaíno serão Everton Costa e Reginaldo.