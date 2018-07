Desfalcado, Vitória aposta em 'emocional fortalecido' por permanência na Série A

Dependendo apenas de suas forças para permanecer na Série A, mas com alguns importantes desfalques, o Vitória promete apostar no emocional de seus jogadores para o decisivo duelo contra o Flamengo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

+ STJD concede efeito suspensivo e libera Vizeu, mas mantém suspensão para Rhodolfo

A equipe baiana, afinal, superou a Ponte Preta de virada na última partida por 3 a 2, em Campinas (SP), e ganhou um ânimo extra para a última rodada. Em 15.º lugar com 43 pontos, o Vitória precisa derrotar o Flamengo para se livrar do rebaixamento. E, para o técnico Vagner Mancini, o emocional "fortalecido" vai ajudar seus atletas a cumprirem a missão.

"Dentro de casa, a gente não tem feito bons jogos", ponderou o treinador. "Mas, hoje, vive um momento diferente, vem de uma vitória fantástica fora de casa, virando o placar adverso. O lado emocional está muito mais fortalecido e tenho certeza que, para este jogo de domingo, o time vai ter uma postura diferente mesmo sabendo da importância do resultado. A gente está mais forte não só para enfrentar o Flamengo, que é um belo adversário, como pelo lado mental, o lado psíquico de se jogar diante de sua torcida".

Se a confiança é grande, Vagner Mancini terá de enfrentar os importantes desfalques de Wallace, Geferson e Santiago Tréllez, suspensos, e a provável ausência de David, com um problema muscular. Como Juninho também está lesionado e Thallyson jamais se consolidou na posição, o treinador pode improvisar Bruno Bispo, Fillipe Soutto ou Patric na lateral esquerda.