Desfalque de última hora no São Paulo: Luan vai para seleção sub-20

Opção para o técnico Diego Aguirre no meio-campo do São Paulo, o jovem volante Luan, de 19 anos, que participou das duas últimas partidas no Campeonato Brasileiro, não estará à disposição do uruguaio para os duelos desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e do sábado, diante do Bahia, no Morumbi. Ele vai se apresentar à seleção brasileira sub-20, que está no México.

Convocado há duas semanas pelo técnico Carlos Amadeu para o período de treinamentos que contará com dois amistosos diante dos anfitriões (dias 5 e 11) e um contra o Japão (dia 9), o são-paulino havia sido dispensado a pedido da diretoria tricolor. Porém, diante de um problema ocorrido com outro jogador da seleção, ele acabou chamado para completar o grupo que já treina em solo mexicano.

Luan começou jogando na vitória sobre o Ceará (1 a 0), quando Hudson foi poupado, e entrou no decorrer do empate com o Fluminense (1 a 1), ocasião em que Jucilei estava suspenso. Com o retorno deste último para o jogo diante dos mineiros, nesta quarta, Luan certamente ficaria no banco como opção. Hudson jogou normalmente contra o Fluminense e Liziero é a primeira alternativa em caso de substituição na dupla de volantes titulares.

Além de Luan, o técnico são-paulino não poderá contar com Arboleda, que está servindo a seleção equatoriana, Everton, em recuperação de lesão muscular, e Diego Souza, suspenso devido à expulsão no jogo contra os cariocas.

Dupla fica no Reffis na reapresentação

Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira pela manhã, o zagueiro Anderson Martins, com dores na coxa esquerda, e o lateral-direito Bruno Peres, com dores no adutor da coxa direita, ficaram no Reffis em tratamento e não foram a campo, mas ainda não são considerados dúvidas para a partida em Minas Gerais.

Quem também segue no departamento médico são Rodrigo Caio, que voltou a sentir dores no joelho direito, Araruna, com tendinite no calcanhar esquerdo, e Gonzalo Carneiro, com problema muscular. Dificilmente, eles serão relacionados por Aguirre.