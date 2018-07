Desfalque na Liga dos Campeões, De Bruyne fica fora do City por 3 semanas

O meia belga Kevin de Bruyne deve desfalcar o Manchester City por até três semanas, revelou o técnico Joseph Guardiola nesta terça-feira. O treinador revelou o tempo estimado de ausência do jogador, uma das principais referências do time inglês, na véspera da partida contra o Celtic, pela Liga dos Campeões.

De acordo com Guardiola, De Bruyne sofreu uma lesão no tendão na partida contra o Swansea, no sábado, em rodada do Campeonato Inglês. Segundo o treinador, o meia belga deve ficar afastado de duas a três semanas. Desta forma, é desfalque certo para o duelo com o Tottenham no domingo. E deve perder o jogo contra o Everton, ambos pelo Inglês.

No entanto, deve estar de volta ao time a tempo de enfrentar o Barcelona, no dia 19 de outubro, no jogo mais aguardado do Grupo C da Liga dos Campeões. Antes disso, De Bruyne vai desfalcar o City no duelo com o Celtic, que será o segundo jogo do time inglês nesta fase de grupos da Liga - na estreia, goleou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 0.