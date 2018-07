Desfalque na quarta, quarteto volta a treinar no Internacional

Juan e Nico Freitas sentiram dores musculares. Já Alisson Farias se recuperava de uma torção no joelho e Paulo estava com uma lesão na coxa. Mas todos eles se recuperaram rapidamente e se mostraram aptos para atuar no duelo diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com estes retornos, o Inter segue cheio de desfalques para o fim de semana: Réver, com desconforto na coxa, Alex, com lesão na panturrilha, Valdivia, que rompeu os ligamentos do joelho atuando pela seleção olímpica, Nilton e Wellington, flagrados no exame antidoping, Eduardo Sasha, com inflamação no tornozelo, Rafael Moura, que operou o pé, e Geferson, que também passou por cirurgia no ombro.

Com o retorno do quarteto, Argel praticamente definiu o time para enfrentar o Fluminense. A única novidade deve ser Muriel, na vaga do suspenso Alisson. Assim, o Inter entraria em campo com: Muriel; William, Paulão, Ernando e Artur; Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Anderson e D''Alessandro; Vitinho e Lisandro López.