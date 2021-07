Desfalque no clássico, Luan volta aos treinos e reforça Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras nem teve tempo para festejar a vitória no clássico contra o Santos, por 3 a 2, neste sábado, e já voltou aos trabalhos neste domingo. Sem descanso, treinou pensando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Universidad Católica, no Chile. A novidade para terça-feira será o zagueiro Luan, de volta aos trabalhos.

O defensor, titular absoluto de Abel Ferreira ao lado do paraguaio Gustavo Gómez, foi desfalque no clássico por causa de problemas musculares. Sofria com o desgaste. Descansou e neste domingo trabalhou normalmente com o grupo.

Luan vai reeditar a dupla com Gómez e o treinador português terá de definir quais jogadores utilizar como volante. Abel vem revezando bastante no setor, com Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael e Patrick de Paula são as opções. Gustavo Scarpa chegou a atuar como segundo homem de meio-campo, com somente um volante.

Como o Palmeiras atua fora de casa, é provável que o Palmeiras atue um pouco mais precavido, com Scarpa na armação e Rafael Veiga atuando mais avançado, ao lado de dois atacantes.

A dupla de meias vem se destacando nos últimos jogos e recebendo atenção especial de Abel Ferreira. No clássico, acabaram substituídos ao mesmo momento para estarem "inteiros" no Chile. A ideia é encaminhar a classificação já no jogo de ida.

Atrás de gols, Abel deve optar pela manutenção de Deyverson no ataque por causa da lesão de Luiz Adriano. Rony, outra ausência no clássico, ainda não está confirmado também por desgaste muscular. Wesley, Breno Lopes, Willian, e até Dudu estão na esperança de ganhar a segunda vaga.