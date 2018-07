Desfalque no sábado, Jadson quer mostrar serviço contra a LDU de Loja

SÃO PAULO - Jadson ganhou um descanso forçado no fim de semana, por causa do terceiro amarelo que levou contra o Flamengo, mas estará em campo nesta quarta para enfrentar a LDU de Loja e quer aproveitar a chance para mostrar serviço no São Paulo. “Eu participei de todos os jogos no Brasileirão, mas agora terei de ficar fora por causa de cartão. Mas farei o de sempre, pois eu tento dar o meu melhor em todas as partidas. Quero mais uma vez ajudar a equipe com gols e assistências.”

O meia cresceu de produção desde a chegada do técnico Ney Franco, que, além de dar moral ao jogador, também costuma deixá-lo em campo os 90 minutos, mesmo quando não está em um dia inspirado. “O Ney está me dando confiança. Nenhum jogador consegue manter a regularidade em todas as partidas, é normal. Só que mesmo quando não estou muito bem o treinador tem me deixado em campo. Isso é bom.”

Para Jadson, o time tem de começar a mil por hora contra o rival equatoriano. “Temos de ir para cima, para acabar com qualquer esperança do time de Loja.”

Jadson lamenta a ausência de Luis Fabiano na partida pela Copa Sul-Americana e admite que prefere atuar com um centroavante, pois isso facilita seu estilo de jogo. “Ter um jogador de referência na área me ajuda bastante. Taticamente tenho ajudado bem a equipe e estamos tentando melhorar a cada jogo.”

Independentemente de quem entrar no lugar do Fabuloso, Jadson sabe que o rival não poderá ficar na retranca. “Eles vão ter de sair, pois o 0 a 0 não é bom para eles. Vai ser difícil, mas estamos dentro de casa e precisamos impor nosso ritmo.”

O camisa 10 participou das 32 partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. Não poderá enfrentar o Sport, em Recife, e quer aproveitar o período para matar a saudade de casa. “Vou aproveitar para descansar um pouco porque vai ter jogo toda quarta e domingo, a partir de agora. Fazia tempo que eu não sabia o que era descansar. Então desta vez terei uma oportunidade para ficar junto com os filhos e a família.”

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington, Jadson e Lucas;Ademilson e Osvaldo. Técnico: Ney Franco

LDU DE LOJA - Palacios; Armando Gómez, Cumbicus, Arnaldo Vera e Koob Hurtado; Pedro Larrea, Marco Mosquera, Carlos Féraud e Johnny Uchuari; Jesús Alcívar e Fabio Renato. Técnico: Paúl Vélez

Árbitro: Julio Quintana (Paraguai). Horário: 22h. Local: Morumbi, em São Paulo. TV: Band, Globo e FX