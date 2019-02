Desfalque nos últimos dois jogos, Jadson só deve voltar ao Corinthians contra o Santos

O meia Jadson deve ficar pelo menos mais dois jogos fora do time do Corinthians. O jogador luta contra dores nos joelhos que já o tiraram de combate nos jogos contra Avenida e Botafogo e passará por um tratamento para se recuperar e ter condições de enfrentar o Santos, no dia 10 de março.

O técnico Fábio Carille ainda mantém a esperança de conseguir utilizá-lo contra o São Bento, na próxima rodada do Paulista. Diante do Racing, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, ele é desfalque certo.

Após a vitória sobre o Botafogo, o treinador confirmou a ausência do meia, que desde o ano passado faz um treinamento especial para se poupar e ter condições de atuar mais jogos. Além de Jadson, quem também não vai enfrentar o Racing é o volante Júnior Urso, que não foi inscrito na primeira fase da sul-americana. A tendência é que Ramiro seja utilizado na posição.

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Racing na primeira partida e por isso, precisa da vitória para avançar rumo a segunda fase da Copa Sul-Americana. Se empatar sem gols, está eliminado. Caso repita o placar de 1 a 1, a decisão será nos pênaltis e se a igualdade no placar foi com dois ou mais gols para cada lado (2 a 2, 3 a 3, etc), aí é o time paulista quem avança.