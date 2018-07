Desfalques aumentam a força de grupo do Bayern, diz Müller

O Bayern de Munique pode ter sido devastado pelas lesões para o jogo da Liga dos Campeões contra o Porto na quarta-feira, mas o sentimento de união da equipe está mais forte, disse o meia-atacante Thomas Müller nesta terça-feira.

Os bávaros, que buscam três títulos nesta temporada, estão sem Arjen Robben, Franck Ribéry, Bastian Schweisteiger e David Alaba, entre outros, para a primeira partida das quartas de final em Portugal.

"Nos jogos (recentes) contra o Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen nós tivemos duas partidas em que jogamos com um elenco desfalcado e poucas opções", disse Müller a repórteres. "Nestes jogos ficamos mais juntos como um grupo, uma unidade, e isto vai obviamente ajudar contra o Porto", acrescentou.

O Bayern, cinco vezes campeão da Liga dos Campeões, vai confiar intensamente nas finalizações de Müller e Robert Lewandowski na falta de Robben e Ribéry, à medida que procuram ser o primeiro time a vencer o Porto nesta temporada.

O Porto, bicampeão da Liga, ganhou quatro partidas e empatou duas na fase de grupos, antes de derrotar o Basel por 5 a 1 no placar agregado nas oitavas de final.

"Eles jogam um jogo aberto... têm meias fortes fisicamente, mas com grande qualidade. Este é o ponto forte deles. A qualidade individual", disse o técnico do Bayern, Pep Guardiola. Ele adicionou que não existe motivo para falar sobre as lesões do elenco, dizendo que iria simplesmente tentar seu melhor com os jogadores disponíveis.