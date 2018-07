Desfalques, Cris e Marco Antônio viajam com o Grêmio

O único do trio que não viajou foi Elano, por recomendação do departamento médico gremista. "Isso demonstra o comprometimento dos atletas com nosso objetivo. O Elano também solicitou estar aqui, mas entendemos que em Porto Alegre ele teria mais condições de prosseguir com seu tratamento", afirmou Rui Costa, diretor-executivo de futebol do Grêmio.

Fora do duelo por ter sido expulso no empate por 0 a 0 com o Fluminense, na semana passada, Cris promete ajudar o elenco com a sua experiência. "É um passo importante para a equipe, estamos no caminho certo e precisamos garantir nossa classificação. A presença de todos é importante para passar essa força aos atletas", disse.

Marco Antônio, que se recupera de uma lesão muscular, ressaltou a importância do elenco estar unido para o confronto decisivo no Chile. "É um momento de estarmos todos juntos, focados no objetivo da classificação. É ruim ficar de fora numa hora dessas, mas estaremos torcendo muito para dar tudo certo", analisou.

Com sete pontos, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo 8 da Libertadores e precisa de um empate com o Huachipato em Talcahuano para avançar às oitavas de final do torneio.