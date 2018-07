Desfalques deixam Adilson em dúvida para armar o Vasco

RIO - O técnico Adilson Batista está tendo trabalho para montar o time do Vasco que jogará contra o América-MG, sábado, em São Januário, na estreia da Série B. O clube está com oito jogadores lesionados, com dores ou em fase final de recuperação. Além disso, o atacante Thalles e o volante Danilo foram convocados pela seleção sub-21 e estão treinando no interior de São Paulo.

O volante Guiñazu, com fratura no pé direito, e o zagueiro Rodrigo, com estiramento muscular, ficarão fora dos gramados por algumas semanas. Já o atacante Edmilson ainda não está plenamente recuperado da fisgada na coxa esquerda, sofrida na primeira partida da final do Campeonato Carioca, enquanto que o também atacante Everton Costa segue hospitalizado em observação depois de sofrer uma arritmia cardíaca na partida contra o Resende, quarta, pela Copa do Brasil. Todos eles são desfalques certos.

Pedro Ken e Diego Renan se machucaram na partida de quarta-feira e ainda serão avaliados. Lorran, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, e Bernardo, com dores no joelho, também são dúvidas.