Desfalques desafiam Corinthians contra o Náutico em casa

SÃO PAULO - O veterano Alessandro é um dos vários jogadores que só serão titulares contra o Náutico, às 16h, porque o Corinthians entra em campo desfigurado. Sua opinião, no entanto, tem peso porque foi o capitão do time nas conquistas da Libertadores e do Mundial. E ele foi sincero ao falar do papel da equipe neste Campeonato Brasileiro.“É importante terminar o turno com vitória e embalar, se ficarmos distantes dos dois primeiros colocados, vai ficar difícil (o título). Nosso segundo turno tem de ser intenso, e não oscilar como foi o primeiro.”

Alessandro está certo. O Corinthians chega a última rodada do primeiro turno como um ponto de interrogação. De então favorito foi até agora um figurante - bons jogos, como o contra o Flamengo, foram exceção, e não a regra. Até o início da rodada, a 19.ª, o time estava a oito pontos do líder Cruzeiro e fora do G-4, a zona de classificação à Libertadores, e já se vê perseguido por Internacional e até o Goiás.

Se possível falar em sorte para um time que coleciona desfalques, são oito, o adversário desta tarde é o Náutico, o pior time disparado do campeonato, que soma oito pontos em 51 disputados e já acumula duas trocas de treinadores. Hoje pela primeira vez o time será comandado por Levi Gomes, que era auxiliar e foi efetivado. Tite fez tudo o que estava ao seu alcance para escalar o time nesta tarde. Ele deu chance a garotos como Igor, na lateral-esquerda, e Léo, no ataque, e deslocou Edenílson para o meio de campo, trazendo Alessandro de volta à lateral-direita.

É o melhor que se pode fazer quando há desfalques como Douglas e Emerson (suspensos), Guerrero e Pato (nas seleções), além de Renato Augusto (machucado). Para vencer o Náutico, Tite vai escorar em dois jogadores, Danilo, o principal armador, e Romarinho, o atacante mais habilidoso e que terá mais liberdade, tendo em vista que o meio de campo terá três volantes (Ralf, Ibson e Edenílson).

Somam-se a Danilo e Romarinho, a gana e a vontade de Léo mostrar serviço. Pela primeira vez o garoto, formado nas categorias de base, será titular do Corinthians. “Será o jogo da minha vida”, disse. “Vou dar meu máximo pensando que o Tite possa me colocar de novo em campo.”

Léo tentará jogar como um jogador de referência na área, embora não tenha tanta característica de pivô. Mas foi a falta de um centroavante que prejudicou o time contra o Internacional, na derrota por 1 a 0, em Novo Hamburgo. A falta de opções também faz com que Tite tenha poucas opções para montar o banco de reservas. E isso deve dar nova e talvez a última chance do chinês Zizao ser relacionado. Alessandro pediu para a Fiel ter calma e incentivar o time, que pode apresentar falhas de posicionamento e entrosamento. Segundo ele, a equipe vai ficar mais “leve”.

“Teremos uma equipe modificada em todos os setores, o Romarinho junto com o Léo, são jogadores de movimentação. Isso muda muito a equipe, e o torcedor tem de ter compreensão. Precisa abraçar e incentivar. É um jogo decisivo para nós.”

O Náutico também não terá jogadores importantes como o goleiro Ricardo Berna e o meia Martinez. Levi Gomes teve pouco tempo para treinar a equipe e não definiu o time. A diretoria o bancou até o fim do ano.

CORINTHIANS x NÁUTICO

CORINTHIANS: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Ibson, Edenílson, Danilo e Romarinho; Léo. Técnico: Tite

NÁUTICO: Gildeão; Auremir, William Alves, Leandro Amaro e Bruno Collaço; Elicarlos, Derley, Helder e Tiago Real; Rogério e Oliveira. Técnico: Levi Gomes

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (PR); Horário - 16h; TV - Pay-per-view; Local - Pacaembu, em São Paulo (SP) .