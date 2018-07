Desfalques e julgamento viram desafios no Palmeiras para clássico

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta terça-feira com duas dúvidas para o clássico com o Santos, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Destaques na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Rio, o lateral Egídio e o zagueiro Edu Dracena receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática.

Os prováveis substitutos serão, respectivamente, Zé Roberto e Juninho. O veterano de 43 anos aparece como favorito na disputa por vaga na lateral já que Michel Bastos tenta se recuperar de inflamação na pele. Na defesa, com Dracena fora, Juninho deve mais uma vez ser mantido como titular e abrir espaço para o retorno de Luan, preterido contra o Fluminense por opção técnica.

O dia de maior apreensão para o torcedor, no entanto, é na quarta-feira. Um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode decretar mais desfalques para a equipe. O zagueiro Luan e o atacante Willian etão entre os réus pelas expulsões na partida do dia 9 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O jogo acabou empatado em 1 a 1.

O defensor foi denunciado por ato desleal pela expulsão. A pena, enquadarada no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pode render punição de uma a três partidas de suspensão. O caso de Willian, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols, é mais grave. Ele foi denunciado no artigo 254-A por agressão física, cuja pena varia de quatro a 12 partidas.

Enquanto se prepara contra essas punições, o clube começa a preparação para enfrentar o Santos já com boa procura de ingressos por parte da torcida. Até a tarde desta segunda-feira haviam sido vendidos dez mil bilhetes.