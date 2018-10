Desfalques e queda de produção preocupam Botafogo em reta final do Brasileirão

A recente queda de produção, após um esboço de reação, e os desfalques viraram preocupação para a comissão técnica do Botafogo, nesta reta final do Brasileirão. Tentando se afastar da zona de rebaixamento, a equipe carioca ficou no empate sem gols com o Ceará na noite de segunda-feira, o que freou mais uma vez a sua recuperação no campeonato.

Com 35 pontos, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo ocupa o 12º lugar da tabela. Foi o terceiro empate consecutivo dos cariocas, que pareciam resgatar a confiança depois do improvável triunfo sobre o Vitória por 4 a 3, em Salvador, no fim de setembro, pela 26ª rodada.

Mas o triunfo foi seguido das igualdades, embora tenha sido em jogos diante de rivais mais complicados, caso do São Paulo, então líder, e do Vasco, em mais um clássico na temporada. No entanto, o empate com o Ceará, uma equipe que figura dentro da zona de rebaixamento, estava fora dos planos de Zé Ricardo.

O treinador chegou a agradecer pelo ponto obtido fora de casa. "Difícil comentar [a atuação da equipe], pois fizemos uma partida abaixo do que poderíamos fazer. Estou um pouco decepcionado. Temos que agradecer pelo ponto", disse Zé Ricardo, após o empate na Arena Castelão.

Ao mesmo tempo em que terá que buscar a reação da equipe, Zé Ricardo vai encarar baixas no time titular. O zagueiro Joel Carli e o meia Matheus Fernandes levaram o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e são baixas certas para o duelo contra o Bahia, sábado, no Engenhão, pela 30ª rodada.

O volante Jean poderá ser opção para o jogo, mas o treinador ainda não tem certeza sobre a recuperação completa do jogador. "Todas as equipes têm problemas por lesão ou suspensões", minimiza. "Vamos ver como estão Jean e os outros."