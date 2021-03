Desfalques fazem encontro entre Corinthians e Palmeiras abrir chance para reservas e garotos

Quem se acostumou a ver ao longo da história os clássicos entre Corinthians e Palmeiras com os dois times jogando com força máxima e com grandes ídolos em campo certamente vai se decepcionar com a partida desta quarta-feira, às 19h, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021. Os rivais se encontram na Neo Química Arena com muitos reservas e garotos da base, reflexo direto do surto de covid-19 no time alvinegro e da maratona do calendário no lado alviverde.

Enfraquecidos por inúmeros desfalques e jogadores poupados, Corinthians e Palmeiras vão até precisar usar a lista extra de inscritos para completar o banco de reservas. O Campeonato Paulista permite que cada clube relacione até 26 atletas do time principal, além de uma relação extra composta só por jogadores de até 20 anos e revelados na própria equipe. Por isso, nomes pouco conhecidos da torcida podem ganhar chance.

O técnico Vagner Mancini, do Corinthians, perdeu na véspera do clássico oito jogadores diagnosticados com a covid-19. Estão contaminados pela doença os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fábio Santos e Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê.

Outros 11 funcionários do clube também estão com a doença. Alguns tiveram sintomas e passaram por exames em um hospital. Todos estão em isolamento e tiveram o diagnóstico da doença confirmado após uma segunda rodada de exames PCR.

O maior problema é no gol. O clube liberou a saída de Walter para o Cuiabá no mesmo dia em que Cássio e Guilherme testaram positivo para a covid-19. Quem deve ganhar chance para estrear como profissional é Matheus Donelli, de 18 anos. Além dele, o clube pode apostar em Caíque França.

Os desfalques enfraquecem o plano do treinador de vingar no clássico a derrota por 4 a 0 sofrida no último encontro, em janeiro. "Temos a oportunidade agora de enfrentar novamente o Palmeiras. Vamos fazer de tudo para ser uma história diferente. Independentemente de qual equipe for escalada, temos a obrigação de fazer um jogo diferente daquele (de janeiro)", disse o treinador.

Os problemas no elenco vieram justamente em um momento de reformulação. O Corinthians prepara a saída de alguns atletas pouco utilizados e não ocupou as 26 vagas permitidas na inscrição para deixar algumas para possíveis reforços. Agora, vai precisar se virar com o que tem à disposição.

O Palmeiras também não inscreveu todos os atletas disponíveis. Focado na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, o clube só registrou nove atletas do time profissional e mais outros 13 na lista para a base. Por ainda serem jovens, Gabriel Menino e Danilo estão incluídos nessa segunda relação.

Só vai jogar quem não vai entrar em campo na decisão de domingo. Um exemplo é o zagueiro Luan, que está suspenso após ser expulso em Porto Alegre. "A minha obrigação é, dentro dos recursos que temos, preparar cada jogo, fazendo gestão de energia e jogando na máxima força. É isso que vamos fazer. Vamos procurar ter uma equipe competitiva", disse o técnico Abel Ferreira.

O clube vai apostar no clássico até em jogadores que estavam emprestados para outros times. O lateral-esquerdo Victor Luís retorna após passagem pelo Botafogo. O atacante Papagaio deve ficar à disposição depois de defender o Atlético-MG por um período e cumprir longa suspensão por ser pego no antidoping.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CORINTHIANS: Matheus Donelli (Caíque); Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Xavier, Cantillo e Cazares; Rodrigo Varanda, Mateus Vital e Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Gustavo Garcia, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Lucas Esteves, Gabriel Veron e Gabriel Silva. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Edina Batista

Local: Neo Química Arena

Horário: 19h.

TV: Pay-per-view.