Desfalques na lateral abrem espaço para Jean virar titular no Palmeiras

O Palmeiras terá um novo lateral-direito na partida da próxima quinta-feira, contra o CSA, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Com o titular Marcos Rocha suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o reserva imediato Mayke em recuperação de lesão, o técnico Mano Menezes deve apostar em Jean como opção para montar a linha de defesa.

O jogador, que começou a carreira como volante, já desempenhou a função de lateral diversas vezes. No entanto, neste ano Jean atuou pouco pelo Palmeiras. O atleta participou somente de cinco partidas oficiais, das quais em somente duas foi titular. A última vez em que ele entrou em campo foi na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, ao entrar aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de Bruno Henrique.

O reserva imediato da posição, Mayke, está fora desde agosto, quando sofreu uma lesão na coxa direita e inclusive precisou passar por cirurgia. O Palmeiras chegou a contar ainda com outro lateral-direito neste ano. Fabiano estava no elenco até o meio da temporada, mas como não chegou a ser utilizado em nenhuma partida oficial, acertou contrato de empréstimo com o Boavista, de Portugal.

Fora a possível presença de Jean, o Palmeiras deve ter outra alteração no time para quinta-feira. O atacante Dudu cumpriu suspensão no último domingo e deve retornar ao time na vaga de Zé Rafael. No restante, a formação deve ser a mesma utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão.