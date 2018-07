Desfalques não desanimam Prudente diante do Cruzeiro

"Precisamos estar preparados para este tipo de situação. Eu encaro isso (as ausências) com muita naturalidade. Sempre falo que uma coisa que não me tira o sono são as suspensões, porque confio demais no grupo. Tem jogadores que estão entrando e dando conta do recado sem deixar cair o nível de qualidade", declarou o técnico Fábio Giuntini.

Diante do Cruzeiro, o treinador não poderá contar com os zagueiros Leonardo e Flávio Boaventura, ambos expulsos na vitória do último domingo sobre o Santos, além do goleiro Giovanni e do atacante Wesley, que também estão suspensos. Para completar, o atacante Wanderley está impedido de atuar por ter contrato com o clube mineiro.

O número de desfalques do Prudente sobe para nove se forem contados os atletas que já não estavam atuando por contusão: o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, o volante Rodrigo Mancha e os atacantes Hugo e Rafael Martins.

Apesar disso, o lanterna do Brasileirão terá a volta de sua dupla de zaga titular: Anderson Luís e Diego Giaretta, que não atuaram contra o Santos por estarem suspensos pelo terceiro amarelo.